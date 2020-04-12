"صحة أسوان" تواصل حملات تطهير شوارع كوم أمبو ضد "كورونا".. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الأمراض المتوطنة تحت إشراف الدكتورة مروة محمود، مدير الإدارة, بعمل حملات تطهير وتعقيم بمدينة كوم أمبو, شملت مناطق الرمد الشرقي والمربعات.

يأتى ذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان، أن فرق الطب الوقائى ، قامت بتعليمات وقيادة كل من الدكتور ايهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بأسوان بعمل مسح للعديد من سكان منطقة الشنقراب مدينة أسوان المخالطين لبعض الحالات وذلك للوقوف علي الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا بعمل العديد من التحاليل لسكان المنطقة ما يجاوز ال 200 عينه، وجاري العمل علي النتائج وتم الانتهاء من 100% من العينات وكلها سلبية.

وناشد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان، جموع المواطنين بتحمل مسئولياتهم في البعد عن أماكن التجمعات والزحام والتزام البيت قدر المستطاع وذلك للحفاظ علي سلامتهم وسلامة أسرهم.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرر خضوع عمارتين سكنيتين بمنطقة "الشنقراب" وسط مدينة أسوان، للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بعد أن شهدت المنطقة ظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتها بمرض كورونا.

وكلف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بالعمارتين والحصول على احتياجاتهم اليومية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مجموعات العمل التنفيذية والمجتمعية قامت بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة شملت 170 ألف منزل، بجانب 1450 مبنى عام وخاص، بالإضافة إلى 302 شارع رئيسى وفرعى أستخدم فيها أكثر من 30 طن من المواد المطهرة.



حملات تطهير شوارع كوم أمبو



حملات تطهير شوارع كوم أمبو



حملات تطهير شوارع كوم أمبو



حملات تطهير شوارع كوم أمبو