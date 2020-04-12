"صحة أسوان" تواصل حملات تطهير شوارع قرية السيالة بنصر النوبة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة فى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الأمراض المتوطنة، تحت إشراف الدكتورة مروة محمود، مدير الإدارة، بعمل حملات تطهير وتعقيم بقرية السيالة بمركز نصر النوبة، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال التطهير والتعقيم بمدينة كوم أمبو, حيث شملت الحملة مناطق الرمد الشرقى والمربعات.

وأصدرت محافظة أسوان، اليوم، الأحد، تقريرا عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" بالمحافظة، تضمن التقرير أن الحالات الجديدة بلغت 11 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 73 حالة، كذلك بلغ عدد الحالات التي تغيرت نتيجتها المعلمية من إيجابي إلي سلبي 7 حالات فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14 حالة، وأوضح تقرير محافظة أسوان، أنه توجد حالة وفاة جديدة بينما بلغ إجمالي الوفيات حالتين وفاة.

يأتي ذلك بعدما قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خضوع عمارتين سكنيتين بمنطقة "الشنقراب" وسط مدينة أسوان، للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بعد أن شهدت المنطقة ظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتها بمرض كورونا.

وكلف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بالعمارتين والحصول على احتياجاتهم اليومية.



حملات تعقيم وتطهير شوارع قرية السيالة بنصر النوبة



حملات تعقيم وتطهير شوارع قرية السيالة بنصر النوبة



حملات تعقيم وتطهير شوارع قرية السيالة بنصر النوبة