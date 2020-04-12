شبكة CNBC: الاقتصاد الأمريكى فى حالة ركود.. وتوقعات بالتحسن نهاية العام

كتبت: نهال طارق

وفقا لدراسة أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE) فإن الاقتصاد الأمريكى يمر بالفعل بحالة من الركود القصير وحتى مع ارتفاع البطالة فمن المتوقع أن يستمر المستهلكون فى الإنفاق.

قالت شبكة سي ان بي سي الامريكية إن خبراء الاقتصاد الـ 45 الذين شملهم استطلاع NABE توقعوا أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 26.5% فى الربع الثاني، بعد انخفاض الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 2.4%، وفي النصف الثانى، يتوقعون أن يصبح النمو إيجابياً، بزيادة قدرها 2% في الربع الثالث و 5.8% في الربع الرابع.

كما قالت الجمعية إن سوق العمل الضعيف سيؤدي إلى عبء على إنفاق المستهلكين، لكن الاقتصاديين لا يتوقعون أن تتحول نفقات الاستهلاك الشخصي إلى سلبية، حيث سيستمر الناس فى شراء العناصر الضرورية.

كما يتوقع المشاركون أيضًا معدل نمو سنوي بنسبة 1.0% في المتوسط ​​لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2020، حيث ارتفع إلى متوسط ​​ربع سنوي بنسبة 1.6% فى عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني نموا في الإنفاق بنسبة 0.8%.

ووفقا للتقرير يتوقع الاقتصاديون ارتفاع معدل البطالة إلى 12% في الربع الثاني، وبحلول نهاية العام من المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 9.5 %، وإلى 6 % مع نهاية عام 2021.

وأضافت الدراسة أن اللجنة متفائلة بشأن العودة إلى النمو الاقتصادي في النصف الأخير من عام 2020، وتتوقع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي بنسبة 2.0% في الربع الثالث، وعلى الرغم من التدهور الحاد في ظروف سوق العمل فإن متوسط ​​التوقعات يشير إلى أن الظروف ستتحسن بحلول نهاية العام بدعم من التحفيز المالى حيث يتوقع أعضاء اللجنة أن يستقر الاحتياطى الفيدرالى على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2021.

ويتوقع الاقتصاديون فقدان 4.58 مليون وظيفة فى تقرير التوظيف لشهر أبريل، حيث رفع بعض الاقتصاديين توقعاتهم لخسائر الوظائف إلى أكثر من الضعف بعد أن أظهر تقرير مطالبات يوم الخميس 6.6 مليون طلب جديد لاعانات البطالة ويتوقع JPMorgan على سبيل المثال، فقدان 25 مليون وظيفة.