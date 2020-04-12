اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 02:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شبكة CNBC: الاقتصاد الأمريكى فى حالة ركود.. وتوقعات بالتحسن نهاية العام

الأحد، 12 أبريل 2020 01:59 ص
شبكة CNBC: الاقتصاد الأمريكى فى حالة ركود.. وتوقعات بالتحسن نهاية العام الاقتصاد الأمريكى فى حالة ركود.. وتوقعات بالتحسن نهاية العام
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقا لدراسة أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE) فإن الاقتصاد الأمريكى يمر بالفعل بحالة من الركود القصير وحتى مع ارتفاع البطالة فمن المتوقع أن يستمر المستهلكون فى الإنفاق.

 

قالت شبكة سي ان بي سي الامريكية إن خبراء الاقتصاد الـ 45 الذين شملهم استطلاع NABE توقعوا أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 26.5% فى الربع الثاني، بعد انخفاض الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 2.4%، وفي النصف الثانى، يتوقعون أن يصبح النمو إيجابياً، بزيادة قدرها 2% في الربع الثالث و 5.8% في الربع الرابع.

 

كما قالت الجمعية إن سوق العمل الضعيف سيؤدي إلى عبء على إنفاق المستهلكين، لكن الاقتصاديين لا يتوقعون أن تتحول نفقات الاستهلاك الشخصي إلى سلبية، حيث سيستمر الناس فى شراء العناصر الضرورية.

 

كما يتوقع المشاركون أيضًا معدل نمو سنوي بنسبة 1.0% في المتوسط ​​لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2020، حيث ارتفع إلى متوسط ​​ربع سنوي بنسبة 1.6% فى عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني نموا في الإنفاق بنسبة 0.8%.

 

ووفقا للتقرير يتوقع الاقتصاديون ارتفاع معدل البطالة إلى 12% في الربع الثاني، وبحلول نهاية العام من المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 9.5 %، وإلى 6 % مع نهاية عام 2021.

 

وأضافت الدراسة أن اللجنة متفائلة بشأن العودة إلى النمو الاقتصادي في النصف الأخير من عام 2020، وتتوقع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي بنسبة 2.0% في الربع الثالث، وعلى الرغم من التدهور الحاد في ظروف سوق العمل فإن متوسط ​​التوقعات يشير إلى أن الظروف ستتحسن بحلول نهاية العام بدعم من التحفيز المالى حيث يتوقع أعضاء اللجنة أن يستقر الاحتياطى الفيدرالى على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2021.

 

ويتوقع الاقتصاديون فقدان 4.58 مليون وظيفة فى تقرير التوظيف لشهر أبريل، حيث رفع بعض الاقتصاديين توقعاتهم لخسائر الوظائف إلى أكثر من الضعف بعد أن أظهر تقرير مطالبات يوم الخميس 6.6 مليون طلب جديد لاعانات البطالة ويتوقع JPMorgan على سبيل المثال، فقدان 25 مليون وظيفة.

 

 

 


الولايات المتحدة

اقتصاد أمريكا

اعانات البطالة

تحفيز اقتصادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

قانون "جرائم الانترنت": الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة الانترنت عمدا

قانون "جرائم الانترنت": الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة الانترنت عمدا

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة