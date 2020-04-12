اليوم السابع
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شاهد.. الطب الوقائى يشرف على دفن حالة "كورونا" بأسوان

الأحد، 12 أبريل 2020 09:04 م
شاهد.. الطب الوقائى يشرف على دفن حالة "كورونا" بأسوان وفيات كورونا - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تولى عدد من العاملين فى إدارة الطب الوقائى التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، الإشراف على دفن حالة توفيت نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم، الأحد، وأداء صلاة الجنازة على الحالة المتوفاة، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

يذكر أن محافظة أسوان، سجلت اليوم، الأحد، حالة الوفاة الثانية لمرض "كورونا" لشخص يبلغ من العمر 35 سنة، من قرية السبيل بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، وكان يعمل خفيراً لمستشفى دراو المركزى، وكان يعانى منذ أسبوع من مرض حساسية على الصدر مزمن، كما عانى من ارتفاع بدرجة الحرارة وبالتحديد احتقان شديد بالحلق، وفور دخوله المستشفى تم وضعه في غرفة عزل مخصصة لذلك.

وأصدرت محافظة أسوان، اليوم تقريرا عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" بالمحافظة، تضمن التقرير أن الحالات الجديدة  بلغت 11 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 73 حالة، كذلك بلغ عدد الحالات التي تغيرت نتيجتها  المعلمية من إيجابي إلي سلبي  7 حالات فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14 حالة، وأوضح تقرير محافظة أسوان، أنه توجد حالة وفاة جديدة بينما بلغ إجمالي الوفيات حالتين وفاة.

يأتي ذلك بعدما قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خضوع عمارتين سكنيتين بمنطقة "الشنقراب" وسط مدينة أسوان، للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بعد أن شهدت المنطقة ظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتها بمرض كورونا.

وكلف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بالعمارتين والحصول على احتياجاتهم اليومية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مجموعات العمل التنفيذية والمجتمعية قامت بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة شملت 170 ألف منزل، بجانب 1450 مبنى عام وخاص، بالإضافة إلى 302 شارع رئيسى وفرعى أستخدم فيها أكثر من 30 طن من المواد المطهرة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة محافظة أسوان تنفيذ إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى.

 

 


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