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روسيا: 2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

الأحد، 12 أبريل 2020 09:58 ص
روسيا: 2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة كورونا
كتب رامى محيى الدين

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سجلت السلطات الروسية 2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، وحث مسؤول فى منظمة الصحة العالمية روسيا البيضاء، اليوم السبت، على تطبيق إجراءات جديدة لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد خشية أن يكون المرض دخل مرحلة جديدة مثيرة للقلق.

وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذى يتقلد السلطة فى الجمهورية السوفيتية السابقة التى يسكنها 9.5 مليون نسمة منذ عام 1994 قد هون فى الأسابيع الماضية من شأن الحاجة إلى التباعد الاجتماعى والإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

وقال إن شرب الفودكا وقيادة الجرارات والاستحمام فى الساونا يمكن أن يساعد فى مكافحة فيروس كورونا كما ظهر وهو يلعب هوكى الجليد ويعانق اللاعبين الآخرين.

وإلى الآن، سجلت روسيا البيضاء 2226 حالة إصابة بالمرض وتوفى به 23 مريضا.

وقال باتريك أوكونور الذى رأس وفدا من منظمة الصحة العالمية فى زيارة لروسيا البيضاء قبل أيام إن البلاد طبقت إجراءات احتواء لاقتفاء أثر المرضى بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

لكنه قال إن الفيروس بدأ فى الانتشار عبر تجمعات من السكان فى العاصمة مينسك وفى أجزاء أخرى من البلاد.

 

 

 


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