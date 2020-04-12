اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 07:46 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء السودان يصدر أمر طوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 07:42 م
رئيس وزراء السودان يصدر أمر طوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا رئيس وزراء السودان
أ ش أ

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أصدر رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، أمر طوارئ، يتضمن إجراءات عدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقر عقوبات متفاوتة لمخالفة تلك الإجراءات.
 
وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اجتماعا اليوم، لمناقشة خطط مواجهة فيروس كورونا.. وأعلن وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، فى أعقابه، أن رئيس الوزراء وقع أمر الطوارئ.
 
ويتضمن أمر الطوارئ، وهو الأول للعام الجارى، عددا من الإجراءات الخاصة بحماية الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء أداء واجبهم، ونص على معاقبة كل من يعتدي على الكادر الطبى وفقا لقانون الطوارئ، وكذلك كل من يتلف المنشآت الصحية أو يرتكب جريمة احتكار المواد الغذائية والدواء أو زيادة أسعارها أو تهريب السودانيين عبر الحدود أو يروج لأخبار كاذبة عن الجائحة أو الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحى، وعدم الالتزام بقرار حظر التجول، وكذلك التجمع في الأعراس والمآتم.
 
كما نص القرار على مخالفات وعقوبات عدة متصلة بعدم الالتزام بالتدابير الإحترازية الصادرة من السلطات المختصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.
 
كما قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، حظر سفر جميع المركبات التجارية، والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات، ابتداء من اليوم، إلا بتصريح رسمى من الجهات المختصة.

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