رئيس مدينة الباجور: تطهير المدينة بأكملها للوقاية من أخطار فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

قال المحاسب محمود المرسى رئيس مجلس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية ، أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بإجراء حملة تعقيم مكبرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، لرش وتطهير المنشأت الحكومية والحيوية والشوارع والمستشفيات وأماكن التجمعات، وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية لتكثيف أعمال التطهير كإجراء إحترازى لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشار العدوى بين المواطنين .

وفى ضوء تشديد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم وتكثيف الحملات أيام الجمعة والسبت لإستغلال أوقات الحظر ، مشيراً بأنه تم توفير 240 طن كلور لاستخدامه فى أعمال التطهير ، قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة الباجور ، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة الباجور ، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بمدينة الباجور للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور،أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء ، وتم تطهير كافة شوارع المدينة من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج المدينة والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل المدينة .

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة الباجور بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطنى المدينة بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،قدكشف عن تطهير 62 ألف و 594 مبنى ومنشأة بنطاق المحافظة خلال الفترة من 23 مارس وحتى 9 أبريل الجارى ، يأتى هذا فى إطار خطة أعمال التطهير والتعقيم كما بلغ عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 619 خلال تلك الفترة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإغلاقها .

وأضاف المحافظ أن عدد المقاهى والكافيهات والمطاعم التى تم مصادرة الشيشة بها لنفس الفترة بلغ 368 ، فيما بلغ عدد المراكز التعليمية التى تم إغلاقها 453 مركز وسنتر تعليمى فى حين بلغ عدد الأسواق التى تم إلغاؤها 1083 وعدد قاعات الأفراح والنوادى التى تم إغلاقها بلغ 502 .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

تطهير شوارع مدينة الباجور

تطهير شوارع مدينة الباجور

تطهير شوارع مدينة الباجور

تطهير شوارع مدينة الباجور