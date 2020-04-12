رئيس مدينة إسنا: مراقبة النشاطات والمخابز والذبح خارج السلخانة يومياً

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إجتماع بحضور نواب المركز وممثلي الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري وإدارة التموين وشرطة المرافق، وذلك لتكثيف الحملات لضبط الأسواق والمرور على المحلات التجارية وأسواق الخضر والفاكهة، والعمل على مواجهة جشع التجار ومنع محاولات الإحتكار أو الإستغلال وضبط المخالفين.

وناقش رئيس مدينة إسنا خلال الإجتماع، وضع خطة جديدة للعمل لضمان مراقبة كافة النشاطات وضبط مخالفات المخابز البلدى، والحد من ظاهر الذبح خارج السلخانة، وأيضاً المرور على الصيدليات وأيضاً رفع الإشغالات بالطرق العامة لضمان السيولة المرورية بالطرق وتجنبا لأي إزدحام حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة إستمرار الحملة يومياً لضبط الأسواق والأسعار، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري.

كما قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا حملة نظافة، بشارع إسنا بداية من موقف القرية حتى جسر السيالة مرورا بمحطة الصرف رقم 6، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية وقسم النظافة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بعدد 2 لودر وعدد 2 سيارة 12م وجليدر وسيارة تحمل فنطاس للرش والتعقيم وسيارة مياه لرش الشوارع.

وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة وأطنان من المخلفات الصلبة، وأيضاً تسوية وتمهيد الشارع بالجليدر ورفع التراكمات على جانبي الطريق، بجانب تفريغ حاويات النظافة وتطهيرها، وشدد سليمان على النظافة العامة وتفريع وتطهير الحاويات حتى لا تكون مبعثا للعدوى ونقل الأمراض، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكان قد أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تخفيفاً على أعباء المواطنين الذين لديهم حالات من أقاربهم متوفيين داخل مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى جرء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تم التواصل مع مسئولى الإسعاف لتوفير سيارتى إسعاف لنقل جثامين المتوفيين لمسقط رأسهم على مدار الفترة المقبلة للمساهمة فى توفير المتاعب على أسرة أى متوفى بالفيروس وتوصيله لمنطقته دون أية صعوبات.



رئيس مدينة إسنا يؤكد على مراقبة النشاطات والمخابز



جانب من اجتماع رئيس مدينة اسنا مع القيادات