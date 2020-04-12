اليوم السابع
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رئيس الشيشان يطالب بمعاقبة مخالفى الحجر الصحى بالعمل فى الحقول

الأحد، 12 أبريل 2020 09:08 م
رئيس الشيشان يطالب بمعاقبة مخالفى الحجر الصحى بالعمل فى الحقول رمضان قديروف رئيس الشيشان
وكالات

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طالب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بمعاقبة كل من ينتهكون نظام العزل الذاتى المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وإرسالهم للعمل في الحقول الزراعية.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، قال: "ليس من العدل معاقبة عائلة بأكملها على خطأ أحد أفرادها، لذلك ستتم معاقبة المخالفين بطريقة أخرى.

وأضاف: "لا يمكنه البقاء في البيت، فخرج؟ حسنا، دعه يعمل طوال اليوم في الحقل الزراعي ويجلب الفائدة للمجتمع، سنجد له عملا هناك، ليقم بحرث الأرض وزراعتها".

وأكد أنه لن يسمح للمخالفين بالعودة إلى بيوتهم إلا بعد انتهاء الوباء في جميع أنحاء روسيا.

وسبق لقديروف وأن وجه انتقادات لاذعة لمنتهكي الحجر الصحي، حتى أنه أشاد في 6 أبريل بقوات الأمن لقمعها أحد منتهكي نظام العزل الذاتي ووعد بتشجيع عناصرها.

وقال: "بالنسبة لي، من الأفضل أن يتم ضرب واحد، من أن يدفن آلاف الأشخاص. لذلك، نتخذ تدابير صارمة".


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فيروس كورونا

الحجر الصحى

اخبار الشيشان

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