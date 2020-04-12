حالات الإصابة بكورونا فى اليابان تتجاوز حاجز 7 آلاف

وكالات

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في اليابان، اليوم حاجز 7 آلاف حالة بزيادة كبيرة في يوم واحد بلغت 490 إصابة ترافقت مع 5 وفيات من بينها اثنتان في طوكيو.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سجلت طوكيو وحدها اليوم 166 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 2068 شخصا متجاوزا حد الألفين ما أثار قلق السلطات.

و رغم النداءات القوية من الحكومة لا تزال شوارع العاصمة تشهد حركة مرور للأشخاص والسيارات لكن بكثافة أقل من الأيام السابقة.

كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أفادت بأن رئيس الوزراء شينزو آبى دعا، المواطنين فى جميع أنحاء اليابان إلى تجنب الذهاب إلى أماكن السهر كالحانات والمطاعم، وذلك فى تشديد لإرشادات التباعد الاجتماعى الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا، وجاءت دعوة المواطنين للبقاء فى منازلهم فى المساء بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ فى طوكيو وست مناطق أخرى.

ويشدد آبى التعليمات تدريجيا فى مسعى للحد من أثر الوباء على اقتصاد بلاده وهو ما عرضه لانتقادات بالتباطؤ الشديد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمجازفة بانتشار الفيروس خارج نطاق السيطرة.