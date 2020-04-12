جامعة القناة: 380 سريرًا بالمدن الجامعية و600 بمستشفى الجامعة لمواجهة كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن مستشفيات الجامعة انتهت من تجهيز خطة استراتيجية للتعامل مع تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تحت إشراف الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بالإضافة إلى القيام الإجراءات الإحترازية بالقطاعات المختلفة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية والوحدات الصحية التابعة لها، لمواجهة كورونا.

وأضاف "عنتر"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه تم إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، لتوفير أماكن لتقديم الرعاية الصحية اذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن المدينة الجامعية بجامعة القناة تحتوي على 3 مباني كل مبنى يتواجد به 5 أدوار، ومساحة الحجرة 24 متر، وتم وضع في كل غرفة سريرين، والقوة الاستيعابية هتكون 380 شخصًا، ويتواجد بها 7 أجهزة تنفس صناعي، مؤكدًا أن القوة الاستيعابية للمستشفى الجامعي، وهي 600 سرير في قسم الداخلي.

وأكد عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، المدن الجامعية بعد تجهيزها وتأهيلها أصبحت جاهزة لتكون أماكن لتقديم الرعاية الصحية، وتحويلها لمستشفى ميداني للمرضي الذي تحولت نتائج تحاليله من إيجابية إلى سلبية، أو حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج جهاز تنفس صناعي، أو المصابين بكورونا ولم يظهر عليهم الأعراض، مع توفير رعاية صحية لهم، وفي حالة تدهور حالتهم يتم نقلهم للمستشفى الجامعي على الفور.

وتابع "عنتر"، منذ بداية ظهور حالات فردية داخل مصر تم تشكيل لجنة لمواجهة الأزمة وعلى رأسها الدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتورة مروة عرابى، مدير المستشفى الجامعى، الدكتورة عبير عزت مدير إدارة مكافحة العدوى، كما تم تشكيل فريق للتواصل مع إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية من الدكتورة مروة عرابى مدير المستشفى التعليمى، صباحًا، والدكتور يوحنا إدوارد، مدير الطوارئ مساءً، كما تم عمل ندوات تثقيف صحى لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وكلية الطب كما تم زيادة وعى الفريق الصحى "أطباء وتمريض وعمال" بواسطة فريق مكافحة العدوى، كما تم توزيع الأدلة الإرشادية "تعريف المرض وطرق اإلنتقال وطرق الوقاية".