توزيع 200 سترة وقاية على عمال النظافة فى بلبيس واستمرار تعقيم الشوارع

الشرقية - إيمان مهنى

وزع اللواء سامى علام رئيس مجلس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، 200 سترة وقائية على كافة عمال النظافة والتعقيم بمجلس مدينة بلبيس، و كانت انطلقت فرق التطهير و التعقيم، لإجراء عمليات التطهير المنشآت و الشوارع بقرى المدينة ، وكذلك منشآت العامة، منها الوحدة المحلية العدلية، الوحدة المحلية باولاد سيف للحد من إنتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحه وسلامه المواطنين كما شنت حملة لفض الأسواق منعا للتجمعات .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.



