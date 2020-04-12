تصعيد لتوتر العسكرى.. تايوان: طائرات صينية تجري تدريبات شرق بلادنا

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن مجموعة بحرية تقودها أول حاملة طائرات صينية مرت قبالة السواحل الشرقية والجنوبة للجزيرة اليوم الأحد تجميل تدريبات وذلك في أحدث تصعيد للتوتر العسكري.

واشتكت تايوان التي تقول الصين إنها أرض صينية من وجود عسكري صيني زائد بالقرب من الجزيرة في الأسابيع التي تمر بها للصين أنها يجب أن تركز على مكافحة فيروس كورونا المستجد بدلا من تهديد الجزيرة.

وسيتم وزارة الدفاع في تايوان إن حاملة الطائرات لياوننج ، وهي أول حاملة صينية عاملة ، وخمس سفن حربية مرافقة مرت أولا في مضيق مياكو الواقع بين جزر مياكو اليابانية وأوكيناوا شمال شرقي تايوان أمس السبت.

والي الوزارة في بيان أن مجموعة الحاملة أبحرت اليوم قبالة ساحل تايوان الشرقي ثم في المياه إلى الجنوب من تايوان وأجرت تدريبات.

ومضت تقول في البيان دون الخوض في تفاصيل "قوات تايوان المسلحة راقبت تقدم مجموعة الحاملة خلال عمليتها واتخذ إجراءات مناسبة للرد على الأمن الوطني وحماية السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي العادة تحلق طائرات تايوانية مقاتلة ردا على المناورات الصينية.

ولم يرد تعليق فوري من وزارة الدفاع الصينية. وكثيرا ما أبحرت حاملتا الطائرات الصينيتان في المياه حول تايوان.