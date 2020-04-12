تحذيرات فى إيران من موجة جديدة لإصابات كورونا تصل طهران خلال 10 أيام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حذر رئيس منظمة إدارة الأزمات في بلدية العاصمة الإيرانية، رضا كرمي محمدي من موجة جديدة فى إصابات فيروس كورونا المستجد فى طهران، وذلك بعد يوما من ازدحام شديد شهدته العاصمة أمس تزامنا مع استشناف محافظات آخرى للأنشطة الاقتصادية.

ونقلت صحيفة آرمان ملى الإصلاحية، عن كرمى قوله : "تتزايد أعداد المرضى والوفيات فى طهران مقارنة بالبلاد كلها، على سكان طهران أن يدركوا أن الوضع ليس كما هو فى عموم البلاد، وأن الوضع فى طهران غير مناسب وسيكون هناك موجة إصابات جديدة بكورونا فى طهران خلال الـ 10 أيام المقبلة".

وحول تأثير تعقيم المواصلات العامة فى إيران، قال المسئول الإيرانى "نعلم أنه غير مؤثر، لكن التأثير الرئيسى سيقوم به التباعد الإجتماعى".

وبحسب صحيفة آرمان ملى، فان أغلب المدن الإيرانية شهدت ازدحاما، وفى طهران كانت هناك بالأمس حركة مرور كبيرة، الناس لم يصبروا حتى 20 أبريل، استأنفوا أعمالهم بالتزامن مع تطبيق خطة التباعد الذكى فى أغلب المدن".

وشهدت الطرق الرئيسة فى طهران ازدحاما وحركة مرور كبيرة، تزامنا مع استئناف المحافظات الإيرانية الأخرى أنشطتها الاقتصادية، وبحسب الصيحفة فان مترو طهران لايزال مزدحما، الأمر الذى يتعارض مع سياسة التباعد الإجتماعى، الأمر الذى دفع فرنوش نوبخت مدير مترو طهران بالقول أنه استخدام الكمامات فى المترو سيصبح اجباريا فى حال استمر الوضع هكذا.

ويتفشي كورونا فى جميع المحافظات اإيرانية، وتحتل المرتبة السادسة فى أعداد الاصابات والوفيات، وأمس ارتفعت حصيلة الوفيات فى إيران، وأعلنت السلطات 125 وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4357، وأحصت وزارة الصحة 1837 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح حصيلة الإصابات الإجمالية بذلك 70092 حالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور.