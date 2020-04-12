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تجهيز 100 سرير عزل صحى فى بيوت الشباب بالإسماعيلية لمواجهة كوورنا

الأحد، 12 أبريل 2020 02:34 م
تجهيز 100 سرير عزل صحى فى بيوت الشباب بالإسماعيلية لمواجهة كوورنا اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تقرر تجيهز 50 غرفة ببيت الشباب بطريق البلاجات بالإسماعيلية، تتسع 100 سرير، كغرف للعزل الصحي، ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أضاف، محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن محافظة الإسماعيلية وضعت خطة استراتيجية لأى احتمال قد تحدث بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الغرف العزل الجارى تجهيزها، ستكون مستشفى ميداني للمرضي الذي تحولت نتائج تحاليله من إيجابية إلى سلبية، أو حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج جهاز تنفس صناعي، أو المصابين بكورونا ولم يظهر عليهم الأعراض، مع توفير رعاية صحية لهم، وفي حالة تدهور حالتهم يتم نقلهم للمستشفى الحجر الصحى على الفور.

وتابع، محافظ الإسماعيلية، أن مستشفيات جامعة قناة السويس انتهت من تجهيز خطة استراتيجية للتعامل مع تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تحت إشراف الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، حيث تم إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، لتوفير أماكن لتقديم الرعاية الصحية اذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن المدينة الجامعية بجامعة القناة تحتوي على 3 مباني كل مبنى يتواجد به 5 أدوار، ومساحة الحجرة 24 متر، وتم وضع في كل غرفة سريرين، والقوة الاستيعابية هتكون 380 شخصًا، ويتواجد بها 7 أجهزة تنفس صناعي، مؤكدًا أن القوة الاستيعابية للمستشفى الجامعي، هي 600 سرير في قسم الداخلي.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، إنه أصدر عدة قرارات بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل الصالح العام لحماية مواطنى المحافظة، منها غلق وعزل عزبة وعمارة وعدد من العيادات والصيدليات ومراكز تحاليل وأشعة وذلك للصالح العام لحماية جموع مواطنى الإسماعيلية، منها عزل عزبة اللبن بمركز ومدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، طبيًا وأمنيًا وغلق مداخل ومخارج العزبة، بسبب إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 40 أسرة، وغلق كليًا لسوق الأربعاء بعزبة اللبن لمدة ١٥ يومًا، كما تم عزل العقار رقم ٥٣ بلوك رقم ٢ بمنطقة أرض الجمعيات، ويحظر الدخول إلية أو الخروج منه لحين صدور قرار آخر، بعد ظهور ثلاثة حالات كورونا فى العقار لسيدة ونجليها.


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