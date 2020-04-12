تايلاند تسجل 33 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

رويترز

سجلت تايلاند، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليرتفع الإجمالى إلى 2551، بالإضافة إلى ثلاث وفيات أخرى مما يزيد عدد الوفيات فى البلد الآسيوى إلى 38.

وقال تاويسين ويسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التابع للحكومة، إن رجلين تايلانديين بعمر 74 و44 عاما وامرأة عمرها 65 عاما توفوا.

و كانت السلطات التايلاندية، قد أعلنت فى وقت سابق، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة امرأة تبلغ من العمر 43 عاما جراء الفيروس، وذكر تاوسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومى لإدارة أزمة كوفيد-19 أن من بين الحالات الجديدة هناك 27 حالة مرتبطة بحالات سابقة فيما كانت ثلاث حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

ومنذ تفشى المرض فى يناير، أبلغت تايلاند عن 2473 إصابة و33 وفاة فى حين تعافى 1013 مريضا وعادوا إلى منازلهم.