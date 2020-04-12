بلجيكا: أجرينا نحو 40 ألف اختبار فى دور المسنين للكشف عن كورونا

كتب: أحمد علوى

قال فريق بلجيكى متخصص فى إختبارات فيروس كورونا بقيادة وزير الاتصالات فيليب دي باكر، في تقرير له ، إن أكثر من 5500 اختبارا جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19) جرى في بلجيكا يوم الجمعة الماضى، ليصل المجموع منذ بداية الوباء إلى 102151 إختبار.

ووفقاً للفريق ، تم تحليل حوالي 10 آلاف عينة تم أخذها في دور المسنين ، مضيفاً ،إنه تم توزيع 19500 اختبار على 169 دار مسنين هذا الأسبوع، ومع ذلك ، بسبب الحجم الكبير ، هناك فارق زمني بين توزيع مجموعات الاختبار وأخذ العينات وتحليلها ، كما أوضح الفريق.

كما تم توزيع ما مجموعه 40 ألف اختبار سريع على دور رعاية المسنين هذا الأسبوع ، ولكن كل نتيجة إيجابية لا يزال يتعين تأكيدها من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ، PCR.

وصلت مسحات جديدة وسيتم استخدامها الأسبوع المقبل لمواصلة الاختبار في دور رعاية المسنين ، حسبما ذكر الفريق .

وقال الوزير دي باكر: "سيمكننا هذا من زيادة عدد الاختبارات التي أجريت والاستفادة الكاملة من السعة المتاحة التي تبلغ 10 آلاف إختبار في الأسبوع المقبل".