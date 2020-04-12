بكين تعيد فتح مدارس الإعدادى والثانوى المغلقة بسبب كورونا فى 27 أبريل الجارى

رويترز

نقل تلفزيون الصين المركزى، عن متحدث باسم لجنة التعليم، ببلدية بكين، قوله إن مدارس العاصمة التى أُغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، حسبما أفاد تقرير التلفزيون المركزي، أن من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو.