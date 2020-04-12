اليوم السابع
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خالد صلاح
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بكين تعيد فتح مدارس الإعدادى والثانوى المغلقة بسبب كورونا فى 27 أبريل الجارى

الأحد، 12 أبريل 2020 11:40 ص
بكين تعيد فتح مدارس الإعدادى والثانوى المغلقة بسبب كورونا فى 27 أبريل الجارى شوارع الصين بعد تخفيف قيود الإغلاق
رويترز

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نقل تلفزيون الصين المركزى، عن متحدث باسم لجنة التعليم، ببلدية بكين، قوله إن مدارس العاصمة التى أُغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية.
 
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، حسبما أفاد تقرير التلفزيون المركزي، أن من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو.
 
وكانت لجنة الصحة الوطنية، قالت ،اليوم، الأحد، إن بر الصين الرئيسى، أعلن 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 11 أبريل من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.
 
وأضافت اللجنة في بيان إنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 أبريل بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.
 
وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.
 

فيروس كورونا

الصين

بكين

عاصمة الصين

المدارس

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