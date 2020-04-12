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باراك أوباما يحتفل بعيد الفصح مع عائلته بصورة من الذكريات.. اعرف قال ايه

الأحد، 12 أبريل 2020 05:40 م
باراك أوباما يحتفل بعيد الفصح مع عائلته بصورة من الذكريات.. اعرف قال ايه باراك اوباما وعائلته
كتب آسر أحمد

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حرص الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على الاحتفال بعيد الفصح المجيد، بصورة من ذكريات احتفالاته مع عائلته، بعد توقف الاحتفالات هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتنفيذاً لتعليمات السلامة والوقاية.

ونشر أوباما، صورة له مع زوجته ميشيل أوباما، وابناءه، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب: "بالرغم من اختلاف الاحتفال هذا العام، إلا أن ايماننا الثابت لا يزال كما هو، بالنسبة لي عيد فصح هو وقت تجديد أمل وايمان، نتمنى لكم عيد فصح جميل".

وحرص الرئيس الأمريكي السابق، أول أمس، على توجيه الشكر والثناء لصديقة خوسيه أندريس، مؤسس منظمة ساهمت بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة في العمل الخيري، والتي تكثف عملها بشكل كبير في ظل الأزمة الصحية العالمية التي يعاني منها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

باراك اوباما وعائلته
باراك اوباما وعائلته
 

ونشر الرئيس الأمريكي السابق، صورة لمؤسس المنظمة الخيرية الشهيرة، عبر حسابه بموقع انستجرام، ليثني على الخدمات التي يقدمها حاليا لجميع العاملين في الحطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، وقال أوباما "نحن مدينون لكل العاملين والمتخصصين في مجال الطب حالياً، وهناك الكثير من الأشخاص الذي يقدمون تضحيات ومساعدات لتخطي هذا الوباء، وسأشارك بقصة أحد هؤلاء الذين يقفون على الخطوط الأمامية، صديقي خوسيه أندريس".

وأضاف أوباما : "صعد بمنظمته ، لدعم أكثر من 20 مدينة في أمريكا، من إعصار ماريا في بورتوريكو إلى حرائق الغابات في كاليفورنيا، إلى الأعاصير والفيضانات في جميع انحاء البلاد، علمتنا رحلة World Central Kitchen الخيرية في تقديم أكثر من 15 مليون وجبة درس أساسي، وهو أنه يمكننا ان نختار دائماً المشاركة في جزء من الحل للعمل معاً لتخطي الأزمات، مثلما فعلت بالبدء في الطهي".

 


باراك أوباما

أوباما

عيد الفصح المجيد

احتفال أوباما بعيد الفصح المجيد

اخبار العالم اليوم

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