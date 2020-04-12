اليوم السابع
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المغرب: 116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع اجمالى المصابين إلى 1661

الأحد، 12 أبريل 2020 09:02 م
المغرب: 116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع اجمالى المصابين إلى 1661 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 1661 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، فى بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، حتى مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبى - فى تصريح صحفى - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 118 حالة، فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.

 


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