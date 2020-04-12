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المسمارى: مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مصراتة وطرابلس

الأحد، 12 أبريل 2020 10:53 م
المسمارى: مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مصراتة وطرابلس أحمد المسمارى
كتب أحمد عرفة

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أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي، أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا لدعم التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفى، بثته قناة إكسترا نيوز، أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، حيث تواصل تركيا دعمها للتنظيمات والميلشيات الإرهابية في طرابلس.

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، موضحا أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

وأعلن اللواء أحمد المسماري، أن قواته فقدت طائرة حربية اليوم، خلال اشتباكات في منطقة الهيشة، مؤكدا مقتل طاقم الطائرة بالكامل، مشيرا إلى أن المعارك اليوم كانت ضارية ولكنها شهدت تكتيكات حربية، مؤكدا أن المعركة بدأت منذ 27 مارس الماضي، وستستمر خلال الأيام الماضية.

وفى وقت سابق وصلت مجموعة أخرى من المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا إلى ليبيا لمساعدة قوات حكومة الوفاق. وفقا لصحيفة أمن التركية، وفي تقرير جديد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قال المرصد إن 300 من المرتزقة السوريين من ثلاث جماعات مسلحة مدعومة من تركيا وصلوا إلى ليبيا يوم الجمعة.

وحسب التقرير ينتمي المرتزقة إلى فصائل "السلطان مراد" و "لواء صقور الشمال" و "فيلق الشام".

وأشار المرصد السوري إلى أن هناك 5050 مرتزقة سوريين يشاركون حاليا في الحرب الليبية بدعم من أنقرة.


ليبيا

احمد المسمارى

تركيا

الارهابيين

اخبار

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