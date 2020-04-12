اليوم السابع
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الكويت: وصول أول شحنة لمادة الإيثانول الخاصة بصناعة المعقمات الطبية

الأحد، 12 أبريل 2020 04:56 م
الكويت: وصول أول شحنة لمادة الإيثانول الخاصة بصناعة المعقمات الطبية وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان
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أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، وصول أول شحنة من مادة الإيثانول الخاصة بصناعة المعقمات الطبية؛ وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال الروضان - فى بيان صحفى اليوم - "إنه تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الكويتى رقم 396 المعنى بتوفير المستلزمات الوقائية، وتأكيدا على دور وزارة التجارة المتواصل فى تلبية متطلبات المصانع المحلية من المادة الخام، تم استلام الشحنة من ميناء الشعيبة بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية".
 
وشدد الروضان على أن المصانع الوطنية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير تلك المنتجات فى الأسواق بأسعار مناسبة للكويتيين والمقيمين؛ وذلك ضمن تعليمات وقرارات مجلس الوزراء الكويتى لمواجهة تداعيات أزمة (كورونا)، لافتا إلى أنه تم مخاطبة عدد من الأسواق الخارجية لتوفير الكميات المطلوبة للمصانع المحلية من مادة الإيثانول.
 
وأوضح أن الشحنة ستنتج أكثر من مليون معقم (500 ملم) يغطى جزءا من احتياجات السوق المحلى من المعقمات، لافتا إلى أن الشركة الكويتية للتموين، قامت بتوفير المواد الأولية لتصنيع المعقمات، وفقا للقرار سالف الذكر، بخصوص توفير سبل المستلزمات الوقائية، نظرا لوجود شح عالمي، وقيام البعض بتصنيع معقمات غير صحية، فضلا عن دورها فى تعزيز التصنيع المحلى للمعقمات، بدلا من الاستيراد خلال المرحلة القادمة.
 
وأشاد وزير التجارة والصناعة الكويت بتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة فى تسهيل استقبال الشحنة، لافتا إلى أن القطاع الخاص استورد بعض هذه الشحنة، وكذلك الشركة الكويتية للتموين استوردت جزءا منها كمخزون استراتيجي، فيما تكفلت وزارة التجارة بنقلها وشحنها للكويت.
 

الكويت

التجاره الكويتيه

المعقمات الطبيه

كورونا

فيروس كورونا

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