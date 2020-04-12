اليوم السابع
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الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من فيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 09:21 ص
الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من فيروس كورونا وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح، الیوم الأحد، شفاء تسع حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد "كوفید – 19"، لیرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 142 حالة.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الكويتية "كونا"، قال الشیخ باسل الصباح، إن حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنین كویتیین، ومقیمین اثنین، مضیفا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة، أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا، وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.
 
وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت، قد أعلنت يوم أمس السبت، السماح لشركات الطيران العاملة فى مطار الكويت الدولى بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين فى السفر لأوطانهم. وفق الراى الكويتية.
 
وقالت الإدارة، فى تعميم نشر على موقعها الإلكترونى، إن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتى فى جلسة عقدها اول أمس الخميس .
 
وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.
 

الكويت

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وزير الصحه الكويتى

كورونا

فيروس كورونا

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