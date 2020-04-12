"الصحة الإماراتية": تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 حالة شفاء وحالتى وفاة

أبوظبى أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى 4123 حالة.

وسجلت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد، وفاة حالتين تعودان لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بالفيروس، خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 680 حالة.

وأشارت "الصحة" الإماراتية إلى أنها أجرت أكثر من 22 ألف فحص جديد على فئات مختلفة فى المجتمع من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.