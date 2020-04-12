اليوم السابع
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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 10 آلاف و878 شخصا

الأحد، 12 أبريل 2020 09:21 ص
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 10 آلاف و878 شخصا مصابون بكورونا
رام الله (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة إلى 10 آلاف و878 شخصًا، فيما تسبب الفيروس بوفاة 103 أشخاص، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الصحة الإسرائيلية أوضحت بأن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة، ويخضع 6932 مريضًا للعلاج والرقابة الصحية في المنازل، بينما 1074 مريضًا في الحجر الصحي بالفنادق، علمًا أن 1388 مريضًا أخضعوا للعلاج وتماثلوا للشفاء.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 10 آلاف و525 حالة، بينها 180 حالة حرجة.

وبحسب الصحة الإسرائيلية، فإن 153 مصابا حالتهم متوسطة، بينما اعتبرت حالة الـ8 آلاف و838 الآخرين طفيفة، ويخضع 722 من المصابين للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 فى منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة، فيما بلغ عدد المتعافين 1258 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونوهت الصحيفة بأن ذلك يأتى بعد تصريح مسؤولون حكوميون بأن أماكن العمل ستستأنف نشاطها تدريجيا عقب عطلة عيد الفصح اليهودي، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، على أن تكون قطاعات التمويل والتكنولوجيا هى أول من يستأنف العمل.

كما ستكون مدارس التعليم الخاص أولى المدارس التى تستأنف عملها عقب العطلة، وستزداد وسائل النقل العام تدريجيا أيضا، فيما ستظل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهى وكذلك المراكز الثقافية والرياضية مغلقة فى البداية حتى يتم النظر فى إعادة فتحها لاحقا.

وقال المسؤولون إن القيود على حركة السفر الجوى ستظل سارية حتى شهر سبتمبر القادم، ولكن سيتم السماح بمزيد من الرحلات لدعم التجارة والأعمال، كما سيتم حظر التجمعات العامة حتى سبتمبر على الأقل.


اسرائيل

الصحه الاسرائيليه

كورونا

فيروس كورونا

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