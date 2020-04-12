اليوم السابع
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السياحة اللبنانية تنشر فيديو تدعو فيه للبقاء بالمنزل لمكافحة كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 01:14 م
السياحة اللبنانية تنشر فيديو تدعو فيه للبقاء بالمنزل لمكافحة كورونا اللبنانيون فى المنازل
كتبت آمال رسلان 

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‎أطلقت وزارة السياحة اللبنانية فيديو جديد سيتم بثه عبر شاشات التليفزيون المحلية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، بعنوان “ليرجع نفس الحياة.. خليك بالبيت”، وذلك فى إطار حملتها لحث اللبنانيين على البقاء بالمنزل.
 
 
ويعرض هذا الشريط مشاهد من السياحة اللبنانية تمر بطريقة الرجوع بالزمن Rewind، والذي يهدف بحسب الوزارة إلى “إيصال رسالة عن مسؤوليتنا كمواطنين لبنانيين، وإذا أردنا لنفس الحياة والسياحة في لبنان أن تعود، أن نبقى ملتزمين الحجر المنزلي والوقاية المشددة”.
وقام وزير السياحة اللبنانى رمزي مشرفية بمشاركة المعنيين بقطاع السياحة، وضع الخطة التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء وهي خطة إصلاحية للقطاع السياحي لمحاولة دعمه فى الظروف الصعبة التى يمر بها نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
وقال نقيب اصحاب المطاعم في لبنان طوني الرامي، إنه "في ظل الظروف التي يعاني منها لبنان نحن ندير أزمة"، لافتاً إلى أنه "في عام 2018، تدنى دخل القطاع السياحي ووصل إلى 6 مليار دولار، والآن خسائر القطاع السياحي بلغت 500 مليون دولار شهرياً، وهذا سيمتد سلباً على جميع القطاعات".
 
 
ولفت إلى أن الخطة التى سيتم تقديمها للحكومة اللبنانية تتضمن عدة حلول، منها تأجيل القروض المدعومة والغير مدعومة والفوائد المترتبة عليها لمدة سنة من تاريخ انتهاء الأزمة، إضافة إلى تأجيل المستحقات المالية المرتبطة بوزارة المالية والضمان الإجتماعي وفواتير الكهرباء والماء لمدة سنة، ويمكننا تسديدها بعد انتهاء الأزمة على دفعات".
 
كما أكّد رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أنّ "القطاع السياحي تلقّى ضربته القاضية، وأنّ دخل الفنادق اليوم هو صفر"، لافتًا إلى أنّ "نسبة الفنادق الّتي تستقبل المغتربين العائدين لا تتخطّى الـ1% من القطاع، وقال أنّ "الصحف والمجلّات العالميّة تتحدّث عن ضربة عالميّة تلقّاها القطاع السياحي، لذلك تعمل الدول اليوم على دعم طيرانها الوطني ومن خلفه المؤسّسات السياحيّة.

لبنان

السياحة اللبنانية

كورونا

اخبار مصر

فيروس كورونا

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