الرئيس التونسى يصادق على قانون بهدف مجابهة تداعيات انتشار كورونا

وكالات

صادق الرئيس التونسى قيس سعيَد، اليوم على قانون يفوض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف هذا القانون وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي ، قد صادق خلال جلسة عامة في الرابع من إبريل الجاري ، على مشروع هذا القانون .

وكانت قناة يورونيوز، عرضت فيديو لتونس تعتمد على الروبوتات لفرض الحجر الصحي على المواطنين، لمواجهة فيروس كورونا. وسجلت تونس، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 671 حالة إصابة.