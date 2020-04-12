اليوم السابع
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الجيش الموريتاني يعتقل 7 مهربين ويصادر أسلحة ومخدرات شرق البلاد

الأحد، 12 أبريل 2020 02:05 ص
الجيش الموريتاني يعتقل 7 مهربين ويصادر أسلحة ومخدرات شرق البلاد الجيش الموريتانى
أ ش أ

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اعتقل الجيش الموريتاني، السبت 7 من المهربين، وصادر أسلحة ومخدرات شرقي البلاد.


وأفاد بيان للجيش الموريتاني - بثته الإذاعة الموريتانية - بأن الجيش نفذ عملية مشتركة بين القوات البرية والجوية تمكنت من اعتراض مجموعة من المهربين وتدمير آلياتهم ومصادرة عتادهم.


وأضاف أنه بعد رصد مجموعة من المهربين تتحرك على الشريط الحدودي الشرقي تم تنفيذ عملية أسفرت عن القبض على 7 مهربين وإحراق شحنة من المخدرات تبلغ 800 كجم من المخدرات مع السيارات التي كانت على متنها وتدمير سيارات رباعيات الدفع ومصادرت مخازن أسلحة وهواتف.


وعززت موريتانيا - خلال العقد الأخير - قواتها المسلحة وقوات الأمن، وتعتبر من أبرز دول الساحل الافريقي التي استطاعت حماية أراضيها من الجماعات الارهابية المسلحة والخارجة على القانون.


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