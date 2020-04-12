الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على بوابة بوقرين الغربية جنوبي مصراتة

كتب أحمد عرفة

أعلن الجيش الوطني الليبي، سيطرته الكاملة على بوابة بوقرين الغربية جنوبي مصراته، وفقا لما ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وفى وقت سابق تلقت السلطات اليونانية تنبيها خلال الأيام الماضية، بسبب ما وصف بأنه سفينة شحن مشبوهة، غادرت من جنوب شرق تركيا. حسبما أفادت جريدة كاثيميريني اليونانية.

‎حسب التقرير، تشتبه المخابرات اليونانية في أن سفينة الشحن التي ترفع علم الكاميرون ( جريس أ) تنقل معدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على دولة شمال أفريقيا.

‎وغادرت السفينة التركية في 6 مارس، ووفقا لموقع MarineTraffic، تم تحديد موقعها آخر مرة في 7 أبريل أمام سواحل قبرص، في جنوب لارنكا، ومنذ ذلك الحين قامت بتعطيل نظام التتبع التلقائي.

وتظهر قاعدة البيانات الدولية (equasis.org) أن السفينة تعود ملكيتها لشركة مقرها لبنان.

‎وأكد المسئولون اليونانيون لجريدة كاثيميريني أن تحركات السفينة قد أثارت انتباه السلطات، لكن حتى الآن لم يتم تحديد وجهتها وطبيعة الشحنة التي تحملها.