اليوم السابع
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التموين: زيادة منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لرمضان

الأحد، 12 أبريل 2020 09:57 م
التموين: زيادة منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لرمضان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، زيادة طرح منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة في كافة المحافظات استعدادا لشهر رمضان المبارك، بجانب أيضا زيادة طرح كميات السلع الغذائية وغير الغذائية.

يأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات شهر رمضان" الياميش والمشمشية والزبيب والبلح والتين" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة"، بجانب تكثيف طرح جميع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة و اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات.

وكلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، باستمرار طرح كافة السلع الغذائية والسلع الاساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.

ولفت المصيلحى، إلى أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات، مؤكدا عدم سريان قرار الحظر على المحال الغذائية، ومحال الخضر والفاكهة والألبان وكذلك محلات البقالة والجزارة .

فيما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية للشركات التابعة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح كميات إضافية استعدادا لشهر رمضان الكريم، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


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اللحوم والدواجن

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