التعليم تعلن غدا تفاصيل الدخول على منصة التواصل بين المعلمين والطلاب

كتب محمود طه حسين



تعلن غدا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل التعامل مع منصة أدمودو لطلاب النقل والشهادة الاعدادية بعد إنشاء قرابة 650 ألف فصل افتراضى عليها لتسهيل التواصل بين الطلاب والمعلمين فى إطار تفعيل خطة التعلم عن بعد واستقبال الأبحاث التى يقوم الطلاب بها كبديل للامتحانات التقليدية بعد توقف الدراسة.



وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن المنصة استقبلت قرابة 6 ملايين طالب منذ الإعلان عنها وسيتم إعلان كافة التفاصيل عنها غدا الاثنين فى رسالة مصورة للطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن الوزارة سوف تحدد طرق تسليم الأبحاث من طلاب النقل والشهادة الإعدادية ى فى الأول من مايو المقبل، قائلا: إلى طلاب مصر فى الداخل والخارج أرجو أن ننشغل بإعداد المشروعات رقميا أو ورقيا وسنعلن طرق تسليمها فى الأول من مايو.





وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.







وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.







وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:







- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).







- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).







- عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.







- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.







- جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية (https://study.ekb.eg)، وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020 ( مدة 5 أسابيع).







- تسليم المشروع البحثي: هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.



