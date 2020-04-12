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الإدعاء التركى يطالب بسجن عضو بالعدالة والتنمية 5 سنوات لإفراجه عن تاجر مخدرات

الأحد، 12 أبريل 2020 01:19 م
الإدعاء التركى يطالب بسجن عضو بالعدالة والتنمية 5 سنوات لإفراجه عن تاجر مخدرات أردوغان
كتب: أحمد علوى

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‎طالب مكتب المدعي العام في اسطنبول بتطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على نائب حزب العدالة والتنمية السابق برهان كوزو بسبب ممارساته ضغوطه على القضاء لإطلاق سراح رجل عصابات إيرانى من السجن التركى.
 
‎كوزو متهم بالضغط على القضاء لإطلاق سراح ناجي شريفي زينداشتي، الذي اعتقل في عام 2007 في منطقة في اسطنبول وكان بحوزته 75 كيلوجرام من الهيروين وأدين بعد ذلك، تم إطلاق سراح زينداشتي بشكل غامض في أغسطس 2010.
 
‎حسب جريدة حرييت أرسل مجلس القضاة والمدعين العامين، وهو هيئة داخل وزارة العدل تقرر تعيين وعزل ونقل القضاة والمدعين العامين، في فبراير وثيقة تتعلق بمزاعم حول قيام عضو حزب العدالة والتنمية بالضغط على مكتب المدعي العام في إسطنبول. وأضافت جريدة حرييت أن إذا تم قبول لائحة الاتهام، فستتم محاكمة كوزو أمام محكمة إسطنبول الجنائية.
 

تركيا

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ايران

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