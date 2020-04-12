اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الأقصر الأزهرية" تعلن ضوابط تقديم الأبحاث المكتوبة وتقديمها من الطلبة

الأحد، 12 أبريل 2020 12:45 م
"الأقصر الأزهرية" تعلن ضوابط تقديم الأبحاث المكتوبة وتقديمها من الطلبة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، أنه في ضوء ما انتهت إليه نتائج الاجتماعات المتوالية من الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مع مديري المراحل والإدارات التعليمية المختلفة، وذلك بشأن سُبل تقييم الطلاب بالمعاهد الأزهرية في ظل الظروف الإستثنائية الحالية، وتعليق الدراسة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.

وشملت التعليمات والضوابط المختلفة لتقديم الأبحاث من الطلاب للمعاهد الأزهرية بالأقصر ما يلى:- (يمنع إستلام الأبحاث مكتوبة يدوية ويجب كتابة الأبحاث عن طريق الكمبيوتر - عندما ينتهي الطالب من كتابة البحث يقوم بتحويله إلي صيغة pdf - يقوم الطالب بإرسال مشروعه بعد تحويله ل pdf إلي المدرس المشرف عن طريق الواتس آب - يحتفظ المعهد بالبحث بصيغ ال pdf مع كتابة أسماء الطلاب الذين قدموا الأبحاث - يمنع منعا باتا علي إدارة المعهد تجميع الطلاب أو الطالبات بالمعهد بالمخالفة لقرار تعطيل الدراسة أوفرض مشروع معين علي الطالب وكذلك للطالب الحرية في كتابة البحث فردي أو مع مجموعة اثنين أو ثلاثة إلي خمسة - بالنسبه للطالب الكفيف ينضم داخل المجموعات - آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 15 مايو 2020).

وتستعد المنطقة الأزهرية بالأقصر لتجهيز كافة لجان امتحانات الشهادة الثانوية بهذه الوسائل الوقائية لسلامة الطلاب والمعلمين، حيث أكد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة على ضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الأمراض والأوبئة ذاتياً مع العلم بأن النظافة محور هام في الدين الإسلامي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطهور شطر الإيمان " فالطهارة وسيلة عظيمة للوقاية من الأمراض والأوبئة؛ ليس هذا فحسب بل الطهور الظاهري وسيلة لتطهير القلب والنفس .

 


الاقصر

ضوابط ابحاث المعاهد الازهرية

اخبار الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

دعم طلبة الازهر

معاهد الاقصر الازهرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة