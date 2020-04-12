"الأقصر الأزهرية" تعلن ضوابط تقديم الأبحاث المكتوبة وتقديمها من الطلبة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، أنه في ضوء ما انتهت إليه نتائج الاجتماعات المتوالية من الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مع مديري المراحل والإدارات التعليمية المختلفة، وذلك بشأن سُبل تقييم الطلاب بالمعاهد الأزهرية في ظل الظروف الإستثنائية الحالية، وتعليق الدراسة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.

وشملت التعليمات والضوابط المختلفة لتقديم الأبحاث من الطلاب للمعاهد الأزهرية بالأقصر ما يلى:- (يمنع إستلام الأبحاث مكتوبة يدوية ويجب كتابة الأبحاث عن طريق الكمبيوتر - عندما ينتهي الطالب من كتابة البحث يقوم بتحويله إلي صيغة pdf - يقوم الطالب بإرسال مشروعه بعد تحويله ل pdf إلي المدرس المشرف عن طريق الواتس آب - يحتفظ المعهد بالبحث بصيغ ال pdf مع كتابة أسماء الطلاب الذين قدموا الأبحاث - يمنع منعا باتا علي إدارة المعهد تجميع الطلاب أو الطالبات بالمعهد بالمخالفة لقرار تعطيل الدراسة أوفرض مشروع معين علي الطالب وكذلك للطالب الحرية في كتابة البحث فردي أو مع مجموعة اثنين أو ثلاثة إلي خمسة - بالنسبه للطالب الكفيف ينضم داخل المجموعات - آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 15 مايو 2020).

وتستعد المنطقة الأزهرية بالأقصر لتجهيز كافة لجان امتحانات الشهادة الثانوية بهذه الوسائل الوقائية لسلامة الطلاب والمعلمين، حيث أكد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة على ضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الأمراض والأوبئة ذاتياً مع العلم بأن النظافة محور هام في الدين الإسلامي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطهور شطر الإيمان " فالطهارة وسيلة عظيمة للوقاية من الأمراض والأوبئة؛ ليس هذا فحسب بل الطهور الظاهري وسيلة لتطهير القلب والنفس .