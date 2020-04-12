اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 09:04 م
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تركيا إلى 56 ألف حالة

الأحد، 12 أبريل 2020 08:59 م
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تركيا إلى 56 ألف حالة فخر الدين قوجة وزير الصحة التركى
أنقرة أ ش أ

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى تركيا إلى 56 ألفا و 956 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1198 حالة، وسجلت وزارة الصحة التركية 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – اليوم  الأحد.

 

قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة المتعلقة بالكورونا فى البلاد التى يبلغ عددها 4789 خلال الساعات الأربع الماضية ، مع وفاة 97 بسيط ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 البسيط.

 

ويقدم الوزير أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3446 فى حين تم فحص 35720 البسيط خلال الساعات الأربع الماضية، وسجلت تركيا 56956 حالة إصابة مؤكدة بأنها كورونا حتى الآن.

 

وقد أكدت زعيمة الحزب الجيد فى تركيا مارال أكشانار، أن رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان، ارتكب أخطاء فادحة خلال معالجته لأزمة وباء كورونا، مضيفة: "يتصرف وكأن الدولة مزرعته الشخصية يفعل بها ما يشاء".

 

وقالت "أكشانار" فى حديث لها عبر شبكات التواصل إن " الأخطاء الفادحة التى يرتكبها أردوغان فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا ستؤدى إلى كارثة حقيقية خلال الأيام القليلة القادمة" موضحة أنه منذ بداية الأزمة ونحن جميعا ندعو أردوغان لمنع التجول لمدة أسبوعين ولكنه رفض كما رفض توصيات الهيئة الطبية العليا ولكنه فجأة وحسب مزاجه الشخصى أعلن منع التجول قبل ساعتين فقط من سريانه ودون سابق إنذار وهو ما دفع مئات الآلاف من المواطنين للتدافع على المحلات والأفران والدكاكين لشراء حاجياتهم الأساسية.

 

وعبرت أكشانار عن قلقها من النتائج المحتملة لهذا التدافع الخطر وقالت ":نتمنى ألا يسهم ذلك فى تفشى المرض بشكل خطر وهو ما لم يبال به أردوغان طالما أنه يعيش فى قصره وهو لا يدرى ما يعانيه الشعب التركي"

 

وقد شن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والمعارض التركى، هجوما على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسبب القرارات التى يتم اتخاذها فى الوقت الحالى، وتأتى كضغوط على الشعب التركى، فى ظل أزمة كورونا.

 

 


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