اليوم السابع
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اتهامات لرئيس وزراء اليابان بعدم الإحساس بمواطنيه بعد فيديو على تويتر

الأحد، 12 أبريل 2020 11:02 ص
اتهامات لرئيس وزراء اليابان بعدم الإحساس بمواطنيه بعد فيديو على تويتر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رويترز

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أثار رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الأحد، ردودا غاضبة من بعض مستخدمى تويتر، بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه، ويحتسى الشاى ويقرأ، مرفقا التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء فى منازلهم.
 
وأصبح تساؤل "من تظن نفسك؟"، من أكثر ما يتم تداوله على تويتر، ويقول المستخدمون إن رسالة آبى تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.
 
والمقطع الذى نشره آبى، كان استجابة للموسيقى الشهير جين هوشينو، الذى نشر مقطعا لنفسه وهو يغنى عن الرقص فى المنازل داعيا الناس للانضمام إليه.
 
وكتب أحد مستخدمى تويتر، يقول "فى وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف... لا يسع المرء إلا أن يتساءل ’من تظن نفسك؟’"
 
لكن مستخدمين آخرين للموقع، دافعوا عن آبى قائلين، إن من حق رئيس الوزراء أيضا الحصول على وقت دون عمل.
 
ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن آبى خارج ساعات العمل العادية.
 
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أمس السبت، بأن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد تخطى ستة آلاف إصابة.
 
وكان ذلك فى أول عطلة نهاية أسبوع فى البلاد منذ أعلنت حالة الطوارئ فى مراكز سكانية رئيسية لمكافحة انتشار الفيروس.
 

اليابان

رئيس الوزراء اليابانى

شينزو ابى

كورونا

فيروس كورونا

تويتر

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