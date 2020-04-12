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إيفانكا ترامب تهنئ بوريس بعيد الفصح.. وهذه رسالتها له بعد تعافيه من كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 07:44 م
إيفانكا ترامب تهنئ بوريس بعيد الفصح.. وهذه رسالتها له بعد تعافيه من كورونا ايفانكا ترامب
ريهام عبد الله

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وجهت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، رسالة لبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وهناته بعيد الفصح المجيد.

وقالت إيفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، مهنئة بوريس بعيد الفصح: "عيد فصح سعيد بوريس جونسون، ابقى سليمًا ومعافى وقوى".

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

وفى سياق متصل أشاد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بالتزام المواطنين البريطانيين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء بريطانيا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بحسب ما قالت قناة العربية في خبر عاجل لها: أشيد بالتزام البريطانيين بالتباعد الاجتماعي، ونحقق تقدما في المعركة الوطنية ضد كورونا.

وفى وقت سابق أشادت كاري سيموندس خطيبة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحبلى بالفريق الطبي الذي ساعده على تجاوز مرض كوفيد-19 مضيفة أنه كانت هناك أوقات "عصيبة جدا" في الأسبوع الماضي.

وقالت على تويتر: "لا يمكنني شكر هيئتنا للصحة الوطنية بما فيه الكفاية. العاملون في مستشفى سان توماس كانوا رائعين بشكل لا يصدق. لست ولن أكون قادرة على رد جميلكم، ولن أتوقف أبدا عن شكركم".

وأضافت: "كانت هناك أوقات عصيبة للغاية في واقع الأمر خلال الأسبوع الماضي. مشاعري القلبية مع جميع من هم في ظروف مماثلة والذين يعتصرهم القلق على أحبائهم".

وقضى جونسون ثلاث ليال في غرفة العتاية المركزة خلال فترة بقائه في مستشفى سان توماس. وقال مكتبه اليوم الأحد إنه غادر المستشفى وسيواصل النقاهة في مقر الإقامة الريفي الرسمي لرئيس الوزراء.

 


ايفانكا

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