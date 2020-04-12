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إيطاليا تسجل 4092 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 156363

الأحد، 12 أبريل 2020 06:20 م
إيطاليا تسجل 4092 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 156363 كورونا-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها أن إيطاليا سجلت 4092 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 156363.

من جانب آخر قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إن الأرقام المهمة هى عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيطاليا وليس عدد حالات الوفاة أو المصابين، مشيرا إلى أن 85% من حالات الوفاة فى إيطاليا لمسنين متقدمين فى العمر ويعانون من أمراض خطيرة.

ولفت الدكتور فؤاد عودة إلى أن معدل الوفيات فى صفوف الإيطاليين المصابين بفيروس كورونا بدأت تقل خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن ما يقرب من 61 ألف شخص يتلقون العلاج في منازلهم.

وأوضح أن إيطاليا عانت من أزمة كبيرة خلال المرحلة الأولى من انتشار كورونا وخاصة في مدينة لامبارديا التي كانت تسجل ألفى حالة وفاة يوميا ولم تستوعب المقابر تلك الأعداد الكبيرة ما دفع قوات الجيش الإيطالى لنقل الجثث خارج المدن والتخلص منها بحرقها لكن المهاجرون العرب تم دفنهم وفقا للشريعة الإسلامية.

وشدد عودة على ضرورة أن يلتزم الشخص الذى يقوم بعملية الغسل للجثمان المتوفى بفيروس كورونا بالحرص الشديد لأن الفيروس يمكن أن يتسبب في العدوى للشخص الذى يقوم بعملية الغسل، داعيا إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية خلال عملية دفن الجثمان.


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