إيرانى نقل عدوى كورونا لقريتين فى الأحواز.. اعرف التفاصيل

وكالات

أعلن محافظ مدينة رامشير قرب مدينة الأحواز جنوب غرب إيران، أن مصابا بكورونا من أهالي المدينة، نقل الفيروس إلى أهالى قريتين تابعتين للمحافظة.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، قال المحافظ مجيد حسينى نجاد، إن "المصاب لم يعزل نفسه بل نصب خيمة فى إحدى قرى المحافظة وزاره العديد من سكان القرى، الأمر الذى أدى إلى تفشى كورونا في قريتين".

وأضاف: "هناك مساع لمنع انتشار الفيروس إلى القرى الأخرى في المحافظة".

وفي سياق منفصل، شب حريق في مستشفى الرازى في مدينة الأحواز اليوم الأحد، وهو المستشفى الوحيد في المدينة الذي يعالج مصابي فيروس كورونا.

وذكرت الأنباء، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران التي طالت قسم غسيل الكلى في المستشفى، مشيرة إلى عدم تضرر "قسم المصابين بفيروس كورونا".