إندبندنت: مخاوف أن تصبح بريطانيا الأكثر تضررا من كورونا فى أوروبا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إنه تم تحذير سكان المملكة المتحدة بضرورة تجنب زيارة الشواطئ والحدائق مع استمرار المناخ الدافئ والمشمس خلال عطلة عيد الفصح، فى ظل مخاوف من أن تصبح بريطانيا أكثر دول قارة أوروبا تضررا من وباء كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصور التى التقطت أمس، السبت، أظهرت أعدادا قليلة من الناس يزورون المقاصد الشعبية التقليدية فى إنجلترا وتعلق الآمال على أن يواصل الرأى العام إتباع إجراءات المسافة الاجتماعية والبقاء فى المنازل مع الاحتفال بعيد الفصح من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا.

ووجه وزير الصحة مات هانكوك الشكر للرأى العام لالتزامه بالتباعد الاجتماعى، ومن اتصلوا بعائلاتهم عبر الهاتف أو الفيديو كونفرانس فى عيد الفصح.

فيما حث صديق خان، عمدة لندن، المسيحيين على أن يتحلوا بالأمل خلال عطلة عيد الفصح على الرغم من أنهم لم يستطيعوا الاحتفال مع أحبائهم بسبب الإغلاق.

وكتب على تويتر يقول إنه خلال هذه الأوقات الصعبة، يعتقد أن بإمكان أن يستمد القوة من قصة قيامة يسوع ومن نماذج التضحية التى قدمها.

وقد سجلت بريطانيا حتى الآن 10 آلاف حالة وفاة، لتصبح خامس أكثر الدول تضررا من وباء كورونا من حيث عدد الوفيات. من ناحية أخرى، قال السير جيريمى فارار، مدير صندوق ويلكوم فى بريطانيا إنه من الممكن أن ينتهى الأمر بأن تصبح بريطانيا الأسوأ فى أوروبا من عدد الوفيات، مشيرا إلى أن الأرقام فى بريطانيا لا تزال تواصل الارتفاع.

وقال فارار إن بريطانيا ستصبح بشكل شبه مؤكد واحدة من أسوأ الدول فى أوروبا، ما لم تكن الأسوأ. وأوضح أن مواصلة إجراء الاختيار سيوفر شراء الوقت للتعامل مع الأزمة، ويقدم ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع إضافية لضمان أن تكون الأنظمة الصحية بكفاءتها.