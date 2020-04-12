اليوم السابع
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أضبط مخالفة.. زحام بسنترال بيجام بشبرا الخيمة رغم التحذيرات من التجمعات

الأحد، 12 أبريل 2020 04:55 م
أضبط مخالفة.. زحام بسنترال بيجام بشبرا الخيمة رغم التحذيرات من التجمعات الزحام
القليوبية نيفين طه

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شهد سنترال بيجام التابع  لحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم ازدحاما  من المواطنين الذين وقفوا دون نظام وسط تكدس ،دون الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا

وقال أحد الشباب أنه جاء السنترال اليوم ووجد جموعا من الأهالي منهم من جاء لتخليص إجراءات الحصول علي إجراءات شريحة التابلت مشيرا إلى أن تلك الازدحام ليس اليوم فقط بل مستمر طوال الأيام دون أي نظام بين المواطنين.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 

 

 
 

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