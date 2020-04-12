أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالشرقية يطالبون بتأجيل الأقساط لتوقفهم عن العمل

الشرقية – إيمان مهنى

ناشد أصحاب المشروعات المتناهية الصغر بالشرقية، شركات التمويل، بإعفاءهم من تسديد الأقساط الشهرية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، بعد تضررهم بسبب توقف عملهم و تعرضهم لخسائر مادية خلال أزمة الكورونا .

" فاترينة بقالة، تجارة ملابس منزلية ، تربية منزلية للدواجن ، إكسسوارات" وغيرها من مشروعات متناهية الصغر، التى اعتمد أصحابها على شركات التمويل متناهى الصغر فى الاقتراض منها مبلغ صغير ما بين ثلاثة ألف أقصاها 7 آلاف جنيه، لتأسيس تلك المشروعات الصغيرة كمصدر رزق لهم، إلا أن حياتهم تحولت لمأساة بعد توقف العمل بسبب أزمة الكورونا، و رفض تلك الشركات مراعاة للظروف و تطالبهم بسداد الأقساط الشهرية .

التقى اليوم السابع بعدد من المتضررين، تقول رحاب محمد عادل، إن نشاطها فى تجارة إكسسوار الذهب الصينى و القائم على رأس مال من عدد من القروض مقابل تسديد أقساط نصف شهرية، وان تسديد التزامتها مر لسنوات دون مشاكل، إلا انه بعد غلق المقاهى الذى يعمل فيها زوجها و توقفها العمل تراكمت عليها الأقساط و الالتزامات الأسرية، وأن الشركات المتعاملة رافضة تنفيذ تعليمات الوزارة بتأجيل الأقساط .

و تكمل نهى مهنى أننى عاملة بمصنع ملابس، و أخذت قروض لتجارة توزيع الملابس، لتحسين دخل أسرتي، مقابل تسديد أقساط أسبوعية، وبسبب تراكم الأقساط خلال الشهر الماضي، و سوء معاملتنا من مندوبى الشركات بحسب قولها، الذى أدى لتعرضى لضغوط و تشتت تركيز مما سبب تعرضى لحادث فأغلقت ابرر تركيب الزراير على أصبعى بدلا من الملابس التى فى يد .

تضيف هبه إسماعيل، أن الشركات تطالبنا بالقسط بالإضافة إلى تحصيل غرامات تأخير، و أنهم عندما تفاوضوا معهم رفضوا الاستجابة إلا أن أحد تلك الشركات طالبت بتحصيل غرامات شهرية مقابل تأجيل القسط و التى تقدر بثلاث أربع قيمة القسط نفسه، و شركة ليد هى الوحيدة التى راعت ظروفنا .

كانت صدرت تعليمات بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

و بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

و أكدت محافظة الشرقية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير وتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .







