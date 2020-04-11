اليوم السابع
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8 معلومات عن أهداف مبادرة "كلنا واحد" بالبحر الأحمر.. تعرف عليها

السبت، 11 أبريل 2020 03:00 ص
8 معلومات عن أهداف مبادرة "كلنا واحد" بالبحر الأحمر.. تعرف عليها مساعدات الهلال الأحمر المصرى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصرى، فرع البحر الأحمر، مبادرة تحت مسمى "كلنا واحد من أجلك"، لتوحيد جهود المجتمعية لمحاربة فيروس كورونا ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية.. تعرف عليها فى المعلومات الآتية:

1-الهلال الأحمر المصرى بالغردقة أطلق المبادرة وناشد الجمعيات الأهلية بالانضمام لتكاتف جهودها لمحاربة كورونا.

2-  وضع خطة مشتركة لتقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

3-  تقديم الدعم النفسى والمالى للأسر المصابة بفيروس كورونا المستجد.

4 متابعة حالات العزل المنزلى من حيث متطلباتهم أو تطور الحالة المرضية والتأكد من التزامهم بالعزل المنزلى.

5- صرف إعانات للأسر المتضررة "عينية أو مالية".

6- الاهتمام بالأطفال وكبار السن فى حالة وجود العائل بالعزل.

7نشر وسائل التوعية الخاصة بالمرض وطرق الوقاية طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

8- القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن المستهدفة.

كان أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بمدينة الغردقة، أنه استكمالاً للدور التوعوى الذى يقوم به الهلال الأحمر، وعلى هامش البرنامج التدريبى" صحة وسلامة"، انطلقت حملة التوعية بأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد بمدينة الغردقة.

من جانبه، قال أيمن بربرى المنسق العام للبرنامج التدريبي، إن حملة التوعية تستهدف مركز رعاية الأحداث التابعة لجمعية الدفاع الاجتماعي، وذلك بهدف توعيتهم بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.


البحر الاحمر

الغردقة

الهلال الاحمر المصري

الجمعيات الاهلية

فيروس كورونا

محاربة كورونا

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