اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 12:56 م
خالد صلاح
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12 ألف و973 مصابا و693 حالة وفاة بكورونا فى 52 دولة أفريقيا

السبت، 11 أبريل 2020 12:25 م
12 ألف و973 مصابا و693 حالة وفاة بكورونا فى 52 دولة أفريقيا العالم يواجه كورونا
هند المغربي

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وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في قارة أفريقيا إلى 12 ألف 973 مصاب فيما تسبب الفيروس في وفاة 693 ووصل عدد المتعافين من المرض إلى ألفين و64 شخصا في 52 دولة إفريقية وفقا للاتحاد الأقريقي.

كورونا فى افريقيا
كورونا فى افريقيا

وفى وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات كوفيد - 19 في أفريقيا ارتفع ليصل إلى أكثر من 10ألاف شخص، وأودى بحياة 500 تقريبا.

وعلى الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

ومن جانبها حذرت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ، " من أن كوفيد – 19  لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".

ودعت مويتي إلى تمكين المجتمعات المحلية في المقاطعات والأقاليم لضمان حصولهم على الموارد والخبرة للاستجابة لحالات التفشي للمساعدة ى مكافحة الفيروس.

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه حتى الآن وسعت غانا وكينيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة ، مما سمح بنظام لامركزي وأكثر كفاءة.

 

 

 


كورونا

افريقيا

الاتحاد الافريقي

فيروس كورونا

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