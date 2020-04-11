وفاة مفتى جمهورية إنجوشيا بفيروس كورونا المستجد

أ.ش.أ

توفي الشيخ عبد الرحمن مرتضانوف مفتى جمهورية إنجوشيا الروسية، الواقعة بشمال القوقاز، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر طبي فى انجوشيا، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أنه تم نقل مرتضانوف إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد وتم تقييم حالته على أنها خطيرة. وأضاف أن المفتي توفي بعد ذلك متأثرا بإصابته.

يُذكر أنه تم انتخاب مرتضانوف مفتيا لإنجشيا في يوليو 2019، وقبل ذلك عمل 20 عاما قاضيا شرعيا للجمهورية.

يُشار إلى أنه تم تسجيل 29 إصابة بفيروس "كورونا" في إنجوشيا.