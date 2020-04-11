اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 11:53 م
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وصول أول دفعة من الجزائريين العالقين بالإمارات إلى مطار هوارى بومدين

السبت، 11 أبريل 2020 10:54 م
وصول أول دفعة من الجزائريين العالقين بالإمارات إلى مطار هوارى بومدين مطار هوارى بومدين
أ.ش.أ

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وصلت أول دفعة من الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة، إلى مطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم السبت - عن مصدر بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قوله - "إن هذه الدفعة الأولى من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة بسبب توقف حركة الطيران الدولية جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تضم أكثر من 200 مواطن جزائري وصلوا على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية.

وأضاف المصدر، أنه من المنتظر وصول طائرتين مساء اليوم السبت، أيضا تقلان مواطنين جزائريين من الإمارات على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية، كما ستصل طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الإماراتية غدا الأحد كما هو متفق عليه في إطار هذه العملية.

يذكر أن الجزائر أجلت منذ بداية ظهور مرض فيروس كورونا المستجد، أكثر من 8 آلاف مواطن من الخارج في حين أغلقت معظم الدول مجالاتها الجوية عبر العالم.


مطار هوارى بومدين

الجزائر

الامارات

كورونا

فيروس كورونا

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