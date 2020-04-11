وزير التربية والتعليم تعليقاً على طالبة ابتدائى: مصر بخير وأولادها بكل خير

كتب آسر أحمد

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بمقطع فيديو لأحدي الطالبات بالصف الخامس الابتدائي، وهي تشرح لزملائها كيفية إتمام المشروع البحثي الذي أقرته الوزارة بداً من العنوان وحتى نهاية البحث المطلوب بديلاً للامتحان.

ونشر وزير التربية والتعليم مقطع الفيديو الذي بلغ مدته أربعة دقائق و20 ثانية للفتاة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب "بعد يوم واحد من الإعلان عن المشروعات البحثية رأيت هذا الفيديو لطفلة مصرية في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة حكومية في كفر سعد بمحافظة دمياط، انظروا الي ذكاء هذه الطفلة وفهمها العميق للموضوع، مصر بخير وأولادها بكل خير".

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل نموذج إجراء البحث ومكوناته، لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائى، حيث أعلنت الوزارة نموذج استرشادى للطلاب يشرح شكل البحث من بدايته حتى نهايته وترتيب فقراته، وتضمنت المناذج الاسترشادية: عنوان البحث ثم الرقم التعريفى ثم المقدمة ثم عناصر البحث أو مضمونة وهى من 200 حتى 250 كلمة ثم النتائج ثم مصادر البحث أى المراجع التى قام الطالب بكتابة بحثه منها.

المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف الثالث الابتدائي:

أولا : السياحة

(تشتهر مصر بالعديد من الأماكن السياحية) في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:

- أهم الأماكن السياحية وما تشتهر به وأهم منتجاتها مثل واحة سيوة - النوبة

اختر أحد هذه الأماكن ونظم رحلة لها محددا : عدد الأفراد، و وسيلة النقل المناسبة لهذه الرحلةً، وزع عدد الأفراد على عدد الحافلات، موضحا عدد الأفراد في كل حافلة

- اكتب كلمة ترحيب للسياح باللغة العربية و بإحدى اللغات الأجنبية الأخرى

ثانيا : الطاقة

(للكهرباء استخدامات كثيرة في حياتنا اليومية)، في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي

- أهمية الكهرباء في حياتنا _ دورك في ترشيد استهلاك الكهرباء _ صمم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة مع بيان هذه الأبعاد وإيجاد محيطه، ثم كتابة جمل في اللافتة تحث فيها زملائك على الحفاظ على_ الكهرباء وأن تكون اللافتة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية

ثالثا: الصحة



(الصحة من أعظم النعم على الإنسان ويجب المحافظة عليها)، في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: أساليب للحفاظ على الصحة، ثم فوائد الماء للحفاظ على صحة الإنسان ثم تصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة ( بالسنتيمتر )، للحفاظ على الصحة باللغة العربية و إحدى اللغات الأجنبية ثم حساب محيط اللافتة

رابعا: الماء



للماء أهمية كبيرة في حياة الكائنات" في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي

أهمية الماء للكائنات الحية (الإنسان والنبات والحيوان) ثم دورك في ترشيد استهلاك المياه وتصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة ( بالسنتيمتر )

للحفاظ على الماء باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ثم حساب محيط اللافتة

أما بالنسبة للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف الرابع الابتدائي



أولا : السياحة"

تمتلك مصر العديد من آثار العالم، التى تجذب إليها السياح من كل دول العالم، في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: أهمية السياحة للدخل القومي، عبر في ضوء ما درست في درس الكسور عن نسبة، ثم الآثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم، ثم نسبة السياح التي تحلم أن يزوروا مصر، مع ذكر بعض المقترحات، لتنشيط السياحة و تزويد من هذه النسبة -صمم دعوة لزيارة مكان سياحي باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية.

ثانيا : الطاقة، للطاقة استخدامات كثيرة في حياتنا اليومية كما تتنوع



مصادرها، في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:

البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة، ثم استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا، ثم جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي (أو إيصال) في أشهر متتالية ومثله بيانيا بالأعمدة، ثم حدد الشهر الأكثر استهلاكا والأقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك أسباب ذلك، واكتب اسم كل شهر باللغة العربية وبأحد اللغات الأجنبية.

ثالثا: الصحة

(تهتم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لأبناء المجتمع) في ضوء دراستك، قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي أساليب الحفاظ على أجهزة جسم الإنسان، ثم جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ثم تصميم إعلان وكتابته باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية عن ثم جهود الدولة في مجال الصحة على شكل مربع بطول ضلع مناسب ثم احسب محيطه.

"الماء "

للماء أهمية كبيرة في حياة الكائنات الحية وبدونه تستحيل الحياة على وجه الأرض، وفي ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي حالات الماء في الطبيعة، ثم أهمية الماء للأنشطة الاقتصادية ثم حساب عدد زجاجات المياة التي يستهلكها أفراد اسرتك في اليوم، الواحد ثم قدر ذلك في شهر كامل في احد شهور الصيف وأحد شهور الشتاء اكتب عدة نصائح لزملائك لترشيد استهلاك المياة باللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية.