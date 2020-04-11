اليوم السابع
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وزير الإعلام الأردنى: نجحنا إلى حد ما فى محاصرة المرض وخاصة فى إربد

السبت، 11 أبريل 2020 04:40 م
وزير الإعلام الأردنى: نجحنا إلى حد ما فى محاصرة المرض وخاصة فى إربد كورونا - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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قال وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، إن الحكومة الأردنية نجحت إلى حد ما فى محاصرة المرض وخاصة فى محافظة إربد، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

 

فى سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، خلال مؤتمرها الصحفى اليومى، من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجرالصحى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية وفقا لما  نقلته قناة العربية، أن الفيروس سبب لنا الهلع لكن يجب دعم أنظمتنا الصحية للوقاية من انتشار كوفيد-19 لجميع دول العالم.

 

وفى سياق أخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن دولا أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات لكن كورونا ينتشر فى مناطق أخرى.

 

وأشارت إلى تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيد ، وأنه لابد من الحذر ومواصلة الصرامة فى تطبيق التباعد الإجتماعي.

 

ومن جانب أخر، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية فى اليمن بعد الإعلان عن أول إصابة لفيروس كوورنا فى محافظة حضرموت الييمنيو ، وتتابع الإجراءات الصحية المتبعة ومنها عزل المنطقة الموبوءة ، وفرض حظر التجوال، حتى غد. وفق العربية.

 

ومن جهة أخرى، طالبت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في وادي حضرموت والصحراء، جميع المواطنين وجنود النخبة الحضرمية الوافدين من مديرية الشحر خلال الأيام الماضية بالتزام الحجر المنزلي، ودعت، الوافدين إلى تطبيق العزل الصحي، بعيدا عن أسرهم لمدة 14 يوما.

 

وشددت على التواصل مع غرفة الطوارئ، في حال الشعور بحمى وسعال وألم في الحلق أو ضيق في التنفس، وسجلت مديرية الشحر، صباح اليوم الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من التدابير الوقائية المشددة بمحافظة حضرموت.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي، إلى  إن مؤتمرا صحفيا سيعقد اليوم لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

 

وقال الدكتور الوليدى، إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 


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