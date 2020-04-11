وزير الأوقاف ينشئ وحدة للنظافة والتعقيم بديوان الوزارة والمديريات الإقليمية

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استحداث وحدة خاصة بالنظافة والتعقيم على مستوى الديوان العام وجميع المديريات الإقليمية والجهات التابعة، برئاسة اللواء عمرو فاروق شكرى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير.

وأكد جمعة بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية، وانطلاقًا من الدروس المستفادة من الأحداث الجارية، مشيرًا إلى أن الوحدة ستضم في عضويتها المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، والمهندس شريف محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مع تكليف هذه الوحدة المركزية بسرعة تشكيل الوحدات المطلوبة بالمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وتحديد مهامها .

وكانت وزارة الأوقاف بدأت في مبادرة جديدة من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة إليها، حيث أعلنت عن إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه، فى ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

قناع الحماية من الوجه الذى تنتجه وزارة الأوقاف، يوفر حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين ، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأكدت الوزارة، أن من بين أهداف إنتاج القناع، هو أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين بينما هذا القناع يساعد فى عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين، ويفيد العاملين في جميع المهن التي تتطلب قناع للوجه، ويوفر حماية مضاعفة مع الكمامات الطبية للعاملين في الأماكن التي تحتوى على تجمعات مثل المواقع والمصانع والمستشفيات وغيرها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث أنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش بما يضمن استخدامه لأكبر مدة ممكنة بالإضافة إلى أنه يزيد فاعلية ويطيل من عمر الكمامات عن طريق تجنب تعرضها المباشر للفيروسات، كما أنه لا يحتاج إلى تطهير بالكحول أو الكلور، ويحمى الوجه بالكامل من الرأس وحتى الذقن، وتصميم القناع مفتوح من الأسفل نسبيا ليتيح حركة الحركة للوجه دون التعارض مع الأكتاف كما أنه يعطى أكبر مساحة تغطية للوجه.