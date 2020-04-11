وزيرة الداخلية البريطانية "تأسف" لنقص معدات الوقاية للعاملين بقطاع الصحة

لندن (رويترز)

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل، اليوم السبت، إنها تأسف إذا كان العاملون الصحيون يشعرون بأن هناك إخفاقات فى الحصول على معدات الوقاية الشخصية خلال قيامهم بمكافحة فيروس كورونا.

واشتكى أطباء وممرضون من أن هناك نقصا فى معدات الوقاية الشخصية للعاملين فى المكافحة المباشرة للمرض وعندما سئلت وزيرة الداخلية مباشرة إن كانت تعتذر عن ذلك قالت "متأسفة إذا كان الناس يشعرون بأن هناك إخفاقات".

وقالت "من المحتم أن الطلب والضغوط على معدات الوقاية الشخصية ستكون استثنائية وستكون عالية بشكل متزايد".

وأكدت إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحتاج لوقت للتعافى من كوفيد-19 بعد أن أمضى ثلاث ليال فى العناية المركزة واستعان بجهاز للتنفس.

وأضافت باتيل فى مؤتمر صحفى فى داونينج ستريت "الرسالة لرئيس الوزراء مفادها أننا نريده أن يتحسن وهو يحتاج لبعض الوقت كى يستريح ويسترد عافيته ويتماثل للشفاء".

وتابعت قائلة "هذا ضرورى للغاية... وكل مجلس الوزراء سيدعم تلك الرسالة. من المهم للغاية أن يتحسن رئيس حكومتنا وأعتقد أن ذلك أولوية وينصب عليه التركيز حاليا".



