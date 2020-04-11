نائب محافظ المنيا يتابع قرارات الغلق وإجراءات التطهير والتعقيم والنظافة العامة

المنيا – حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة تطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير، وذلك فى إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك فى إطار الإجراءات الشاملة التى تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وشدد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وتابع نائب المحافظ، خلال الجولة الحملة الميكانيكية للنظافة والتطهير لمدينة المنيا، مؤكدا على تضافر وتكثيف كافة الجهود من أجل دفع العمل بمنظومة النظافة العامة، مشيرا إلى انه تم إعداد خطة متكاملة لاستغلال ساعات حظر حركة المواطنين فى توجيه حملات لرفع مستوى النظافة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

كما تابع نائب المحافظ غلق جميع المطاعم والمقاهى والكافيهات والكافتيريات بجميع شوارع وأحياء المدينة.

وفى لفتة إنسانية خلال الجوله تصادف وجود حالة أثناء متابعة الأوضاع فى الشارع أثناء الحظر، للبحث عن أحد الاماكن الطبية التى تتوفر به حضانة لطفله، وعلى الفور تواصل نائب المحافظ مع الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، ووجه بالتنسيق الفورى وتوفير حضانة للطفل حديث الولادة.

كما تصادف وجود حالة إنسانية ليس لها مأوي، فوجه نائب المحافظ، نائب رئيس مدينة المنيا، ورئيس الحى بسرعة توفير سكن من الأولى بالرعاية مع إعداد ملف خاص بالحالة لتوفير كل ما تتطلبه .



نائب محافظ المنيا يتابع عمليات غلق المحال وتطهير الشوارع



نائب محافظ المنيا يتابع عمليات غلق المحال وتطهير الشوارع



نائب محافظ المنيا يتابع عمليات غلق المحال وتطهير الشوارع



نائب محافظ المنيا يتابع عمليات غلق المحال وتطهير الشوارع



نائب محافظ المنيا يتابع عمليات غلق المحال وتطهير الشوارع



نائب محافظ المنيا يتابع عمليات غلق المحال وتطهير الشوارع